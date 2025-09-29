Стрілянина та підпал у церкві Мічигану: четверо загиблих, щонайменше восьмеро поранених
В американському штаті Мічиган щонайменше четверо людей загинули, восьмеро – поранені унаслідок стрілянини та підпалу мормонської церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у містечку Гранд-Бланк. Поліція вбила нападника під час перестрілки, повідомляє Reuters.
За словами правоохоронців, під час недільного богослужіння озброєний штурмовою гвинтівкою чоловік врізався автівкою у двері церкви, відкрив вогонь по людях, а потім навмисне підпалив будівлю, використовуючи, ймовірно, бензин. На цей момент усередині церкви перебували сотні людей.
"Є деякі, які вважаються зниклими безвісти", – сказав на пресконференції начальник поліції містечка Гранд-Бланк Вільям Реньє.
За даними поліції, стрільцем виявився колишній морський піхотинець і ветеран війни в Іраку, 40-річний Томас Джейкоб Санфорд, який мешкав у місті Бертон, що неподалік.
Президент США Дональд Трамп написав: "Моліться за жертв та їхні родини. Ця епідемія насильства в нашій країні повинна закінчитися негайно!".
- 13 липня у баптистській церкві Richmond Road у місті Лексінгтон (штат Кентуккі, США) сталася стрілянина, унаслідок цього загинули люди, повідомів CNN з посиланням на чиновників.
- 27 серпня щонайменше двоє людей загинули й майже два десятки отримали поранення внаслідок стрілянини в католицькій школі Благовіщення в американському штаті Міннесота, повідомив телеканал ABC News.
