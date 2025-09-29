Стрілянина та підпал у церкві Мічигану: четверо загиблих, щонайменше восьмеро поранених

У США стрілець в'їхав на автомобілі в церкву, розстріляв людей з автомата й підпалив будівлю

Полиция США (Иллюстративнео фото: Depositphotos)

В американському штаті Мічиган щонайменше четверо людей загинули, восьмеро – поранені унаслідок стрілянини та підпалу мормонської церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у містечку Гранд-Бланк. Поліція вбила нападника під час перестрілки, повідомляє Reuters.

За словами правоохоронців, під час недільного богослужіння озброєний штурмовою гвинтівкою чоловік врізався автівкою у двері церкви, відкрив вогонь по людях, а потім навмисне підпалив будівлю, використовуючи, ймовірно, бензин. На цей момент усередині церкви перебували сотні людей.

"Є деякі, які вважаються зниклими безвісти", – сказав на пресконференції начальник поліції містечка Гранд-Бланк Вільям Реньє.

За даними поліції, стрільцем виявився колишній морський піхотинець і ветеран війни в Іраку, 40-річний Томас Джейкоб Санфорд, який мешкав у місті Бертон, що неподалік.

Президент США Дональд Трамп написав: "Моліться за жертв та їхні родини. Ця епідемія насильства в нашій країні повинна закінчитися негайно!".