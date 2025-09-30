Суд США приостановил сокращение финансирования агентства по вопросам глобальных медиа

Голос Америки (Иллюстративное фото: Shawn Thew / EPA)

В Вашингтоне федеральный судья Ройс Ламберт временно остановил план администрации президента США Дональда Трампа об увольнении более 500 сотрудников Агентства по вопросам глобальных медиа (USAGM), большинство из которых работают в Голосе Америки. Об этом сообщило Politico.

В конце августа исполняющая обязанности генерального директора агентства Кари Лейк объявила, что сокращения вступят в силу 30 сентября. Однако решение суда сохраняет статус-кво до того, как судья Ламберт примет окончательное решение по иску об отмене сокращения.

Судья Ламберт заявил, что "тревожное неуважение" агентства к судебным приказам под руководством давней союзницы Трампа Кари Лейк оправдывает производство о неуважении к суду.

Он отметил, что агентство, похоже, ввело его в заблуждение относительно своего плана увольнений, несмотря на его неоднократные опасения, что руководство сокращает штат настолько, что агентство не выполнило юридические требования по трансляции в местах, где нужно обойти цензуру со стороны авторитарных режимов, таких как Северная Корея, а также в некоторых регионах Восточной Европы и Ближнего Востока.