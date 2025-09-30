Суд США призупинив скорочення фінансування агентства з питань глобальних медіа

Голос Америки (Ілюстративне фото: Shawn Thew / EPA)

У Вашингтоні федеральний суддя Ройс Ламберт тимчасово зупинив план адміністрації президента США Дональда Трампа щодо звільнення понад 500 працівників Агентства з питань глобальних медіа (USAGM), більшість з яких працюють у Голосі Америки. Про це повідомило Politico.

Наприкінці серпня виконувачка обов’язків генерального директора агентства Карі Лейк оголосила, що скорочення набудуть чинності 30 вересня. Однак рішення суду зберігає статус-кво до того, як суддя Ламберт ухвалить остаточне рішення щодо позову про скасування скорочення.

Суддя Ламберт заявив, що "тривожна неповага" агентства до судових наказів під керівництвом давньої союзниці Трампа Карі Лейк виправдовує провадження про неповагу до суду.

Він зазначив, що агентство, схоже, ввело його в оману щодо свого плану звільнень, попри його неодноразові побоювання, що керівництво скорочує штат настільки, що агентство не виконало юридичні вимоги щодо трансляції в місцях, де потрібно обійти цензуру з боку авторитарних режимів, таких як Північна Корея, а також у деяких регіонах Східної Європи та Близького Сходу.