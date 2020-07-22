После трех лет полной реконструкции, сеть отелей Premier открыла крупнейший пятизвездочный отель в Одессе, двери которого открылись 1 июля 2020

На правах спонсорства

ТАСКОМБАНК присоединился к финансированию реконструкции Premier Hotel Odesa (ранее гостиница «Юность») в Одессе, предоставив кредит объемом до 200 млн грн сроком на 7 лет.

После трех лет полной реконструкции, сеть отелей Premier открыла крупнейший пятизвездочный отель в Одессе, двери которого для первых гостей открылись 1 июля 2020.

ТАСКОМБАНК присоединился к проекту финансирования реконструкции гостиницы на финальной стадии, благодаря чему сеть отелей Premier получила долгосрочный кредит на выгодных условиях, рефинансировав предыдущие краткосрочные займы.

«ТАСКОМБАНК имеет удачный опыт в кредитовании гостиничного бизнеса. Заемщиками банка в разное время были Premier Hotel Rus в Киеве, Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil City Centre и BANKOTEL во Львове. Поэтому мы хорошо знаем специфику отрасли и понимаем потребности Premier Hotels and Resorts », - отметила Рината Березникова, Заместитель Председателя Правления АО«ТАСКОМБАНК».

Для банков Украины и их клиентов кредитование инвестиционных проектов, в том числе любых капитальных инвестиций, - достаточно сложный процесс. Оценивая риски таких проектов, банки должны учитывать все нормативные требования НБУ, которые являются одинаковыми как для бизнеса, который уже работает определенный период, так и для новых компаний.

Кредиты на инвестиционные проекты чаще получают клиенты, которые имеют другой эффективно работающий бизнес или альтернативный залог, т.к. могут поддержать новый проект в период инвестиционной фазы и его выхода на запланированный уровень доходов.

«Одесса становится все более популярным местом для проведения всеукраинских и международных мероприятий. Конференц-инфраструктура Premier Hotel Odesa способствует развитию города, как нового направления для бизнес-событий. Отель сможет предоставить альтернативу для проведения мероприятий компаниям, которые планировали, но не смогли провести событие за рубежом », - отмечает Олег Болотов, генеральный директор сети отелей Premier.

Справка:

Premier Hotel Odesa расположен в одном из самых престижных районов города - на Французском бульваре неподалеку Аркадии. После реконструкции для размещения доступно 200 номеров различных категорий. Инфраструктура комплекса представлена ​​конференц-залами общей площадью более 1000 м², тематическими ресторанами, wellness-центром. Premier Odesa Wellness Club будет оснащен двумя бассейнами: плавательным и детским. Открытие запланировано на октябрь этого года.

Отель стал 17-м объектом в составе сети Premier.

АО «ТАСКОМБАНК» - основан в 1989 году, предоставляет полный спектр финансовых услуг корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу и частным лицам. В 2004 году банк присоединился к Группе «ТАС», которая остается одной из самых больших инвестиционно-финансовых групп страны. С 2019 года входит в перечень системно важных банков. Входит в ТОП 20 банков по размерам активов по итогам 1 квартала 2020 года. Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

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