Трамп объявил недействительным помилование своих оппонентов, принятое Байденом

Действующий президент США считает, что предшественник "не знал, что подписывает"

Дональд Трамп (Фото: BONNIE CASH/EPA)

Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, которые подписал его предшественник Джо Байден для представителей Специального комитета по расследованию нападения на Капитолий 6 января. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Помилования", которые сонный Джо Байден предоставил неспециальному комитету политических головорезов, объявляются недействительными и не имеющими дальнейшей силы и последствий", – написал Трамп.

Он обосновал свое решение тем, что Байден подписывал документы с помощью прибора для автоматического воспроизведения подписей, так называемого автопера.

"Джо Байден их [документы] не подписывал, и, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену и одобрены им. Он ничего о них не знал, а знавшие могли совершить преступление", – добавил Трамп.

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Как сообщает Bloomberg, позже в комментарии журналистам Трамп признал, что окончательно законность помилования должен установить суд. Но заявление действующего президента, по мнению журналистов, открывает возможность преследования его политических противников.

В первую очередь речь идет о бывшей конгрессвумене Лиз Чейни, отставном генерале Марке Милли и эксперте по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, работавшим в комитете по расследованию штурма Капитолия.

Они вошли в список тех, кого Байден превентивно помиловал в последний день своего пребывания в должности после того, как Трамп угрожал привлечь их к ответственности во время предвыборной кампании.

Как отметило издание, президенты Соединенных Штатов использовали автоперо десятилетиями, чтобы не отставать от объемов рутинной корреспонденции, которую они должны подписывать.