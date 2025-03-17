Трамп объявил недействительным помилование своих оппонентов, принятое Байденом
Президент США Дональд Трамп объявил недействительными помилования, которые подписал его предшественник Джо Байден для представителей Специального комитета по расследованию нападения на Капитолий 6 января. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
"Помилования", которые сонный Джо Байден предоставил неспециальному комитету политических головорезов, объявляются недействительными и не имеющими дальнейшей силы и последствий", – написал Трамп.
Он обосновал свое решение тем, что Байден подписывал документы с помощью прибора для автоматического воспроизведения подписей, так называемого автопера.
"Джо Байден их [документы] не подписывал, и, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену и одобрены им. Он ничего о них не знал, а знавшие могли совершить преступление", – добавил Трамп.
Как сообщает Bloomberg, позже в комментарии журналистам Трамп признал, что окончательно законность помилования должен установить суд. Но заявление действующего президента, по мнению журналистов, открывает возможность преследования его политических противников.
В первую очередь речь идет о бывшей конгрессвумене Лиз Чейни, отставном генерале Марке Милли и эксперте по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, работавшим в комитете по расследованию штурма Капитолия.
Они вошли в список тех, кого Байден превентивно помиловал в последний день своего пребывания в должности после того, как Трамп угрожал привлечь их к ответственности во время предвыборной кампании.
Как отметило издание, президенты Соединенных Штатов использовали автоперо десятилетиями, чтобы не отставать от объемов рутинной корреспонденции, которую они должны подписывать.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов, напали на Капитолий США. Конгресс учредил двухпартийный Специальный комитет по расследованию нападения.
- 9 декабря 2024 года Трамп заявил, что в первый же день хочет помиловать обвиняемых в захвате Капитолия в 2021 году.
- В последние часы своего президентства Байден объявил о помиловании генерала Марка Милли, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января, и еще несколько человек.