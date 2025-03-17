Трамп оголосив недійсним помилування своїх опонентів, що ухвалив Байден

Чинний президент США вважає, що попередник "не знав, що підписує"

Дональд Трамп (Фото: BONNIE CASH/EPA)

Президент США Дональд Трамп оголосив недійсними помилування, які підписав його попередник Джо Байден, для представників Спеціального комітету з розслідування нападу на Капітолій 6 січня. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Помилування", які сонний Джо Байден надав неспеціальному комітету політичних головорізів, оголошуються недійсними й такими, що не мають подальшої сили та наслідків", – написав Трамп.

Він обґрунтував своє рішення тим, що Байден підписував документи за допомогою приладу для автоматичного відтворення підписів, так званого автопера.

"Джо Байден їх [документи] не підписував, і, що ще важливіше, він нічого про них не знав! Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену та схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин", – додав Трамп.

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Як повідомляє Bloomberg, пізніше в коментарі журналістам Трамп визнав, що остаточно законність помилування повинен встановити суд. Але заява чинного президента, на думку журналістів, відкриває можливість переслідування його політичних супротивників.

Передусім йдеться про колишню конгресвумен Ліз Чейні, відставного генерала Марка Міллі та експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, які працювали в комітеті з розслідування штурму Капітолія.

Вони увійшли до переліку тих, кого Байден превентивно помилував в останній день свого перебування на посаді після того, як Трамп погрожував притягнути їх до відповідальності під час передвиборчої кампанії.

Як зазначило видання, президенти Сполучених Штатів використовували автоперо десятиліттями, щоб не відставати від обсягів рутинної кореспонденції, яку вони повинні підписувати.