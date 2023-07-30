UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У России самые большие суточные потери танков за полтора месяца

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 08:20
У России самые большие суточные потери танков за полтора месяца - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

Армия России в течение 29 июля потеряла 480 военных и сразу 14 танков – это самая большая суточная потеря с 10 июня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 246 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты утратили:

→ личного состава – около 245 700 (+480) человек ликвидировано;
→ танков – 4205 (+14);
→ боевых бронированных машин – 8178 (+11);
→ артиллерийских систем – 4795 (+9);
→ РСЗО – 698 (0);
→ средств ПВО – 459 (+1);
→ самолетов – 315 (0);
→ вертолетов – 311 (+2);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4);
→ крылатых ракет – 1347 (0);
→ кораблей/катеров – 18 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 7275 (+28);
→ спецтехники – 711 (+1).

У России самые большие суточные потери танков за полтора месяца

Несколько дней назад бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский вертолет Ка-52, на борту которого находился российский полковник Виталий Табачников.

Читайте также: Генерал Тарнавский о наступлении на юге: Любую оборону можно сломать, успех будет обязательно

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнатанкипотеригенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 