У России самые большие суточные потери танков за полтора месяца

Армия России в течение 29 июля потеряла 480 военных и сразу 14 танков – это самая большая суточная потеря с 10 июня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 246 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты утратили:

→ личного состава – около 245 700 (+480) человек ликвидировано;

→ танков – 4205 (+14);

→ боевых бронированных машин – 8178 (+11);

→ артиллерийских систем – 4795 (+9);

→ РСЗО – 698 (0);

→ средств ПВО – 459 (+1);

→ самолетов – 315 (0);

→ вертолетов – 311 (+2);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4);

→ крылатых ракет – 1347 (0);

→ кораблей/катеров – 18 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 7275 (+28);

→ спецтехники – 711 (+1).

Несколько дней назад бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский вертолет Ка-52, на борту которого находился российский полковник Виталий Табачников.

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