У России самые большие суточные потери танков за полтора месяца
Армия России в течение 29 июля потеряла 480 военных и сразу 14 танков – это самая большая суточная потеря с 10 июня. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено почти 246 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты утратили:
→ личного состава – около 245 700 (+480) человек ликвидировано;
→ танков – 4205 (+14);
→ боевых бронированных машин – 8178 (+11);
→ артиллерийских систем – 4795 (+9);
→ РСЗО – 698 (0);
→ средств ПВО – 459 (+1);
→ самолетов – 315 (0);
→ вертолетов – 311 (+2);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4011 (+4);
→ крылатых ракет – 1347 (0);
→ кораблей/катеров – 18 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 7275 (+28);
→ спецтехники – 711 (+1).
Несколько дней назад бойцы 38 отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский вертолет Ка-52, на борту которого находился российский полковник Виталий Табачников.
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