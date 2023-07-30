У Росії найбільші добові втрати танків за півтора місяця

Армія Росії протягом 29 липня втратила 480 військових й одразу 14 танків – це найбільша добова втрата з 10 червня. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 246 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 245 700 (+480) осіб ліквідовано;

→ танків – 4205 (+14);

→ бойових броньованих машин – 8178 (+11);

→ артилерійських систем – 4795 (+9);

→ РСЗВ – 698 (0);

→ засобів ППО – 459 (+1);

→ літаків – 315 (0);

→ гелікоптерів – 311 (+2);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4);

→ крилатих ракет – 1347 (0);

→ кораблів/катерів – 18 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28);

→ спецтехніки – 711 (+1).

Кілька днів тому бійці 38 окремої бригади морської піхоти знищили російський гелікоптер Ка-52, на борту якого перебував російський полковник Віталій Табачников.

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