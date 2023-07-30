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У Росії найбільші добові втрати танків за півтора місяця

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 08:20
У Росії найбільші добові втрати танків за півтора місяця - Фото
Знищений російський танк (Фото: Генштаб ЗСУ)

Армія Росії протягом 29 липня втратила 480 військових й одразу 14 танків – це найбільша добова втрата з 10 червня. З початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 246 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 245 700 (+480) осіб ліквідовано;
→ танків – 4205 (+14);
→ бойових броньованих машин – 8178 (+11);
→ артилерійських систем – 4795 (+9);
→ РСЗВ – 698 (0);
→ засобів ППО – 459 (+1);
→ літаків – 315 (0);
→ гелікоптерів – 311 (+2);
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4011 (+4);
→ крилатих ракет – 1347 (0);
→ кораблів/катерів – 18 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 7275 (+28);
→ спецтехніки – 711 (+1).

У Росії найбільші добові втрати танків за півтора місяця

Кілька днів тому бійці 38 окремої бригади морської піхоти знищили російський гелікоптер Ка-52, на борту якого перебував російський полковник Віталій Табачников.

Читайте також: Генерал Тарнавський про наступ на півдні: Будь-яку оборону можна зламати, успіх буде обов'язково

Андрій Водяний
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