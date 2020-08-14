У тебя будет шок от цен и акций в Sport Life!
14.08.2020, 09:00
Сеть фитнес-клубов не перестает удивлять всех любителей активного образа жизни
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Поэтому, именно сейчас одна из крупнейших фитнес-сетей предлагает выгодные условия и цены для тех, кто еще не присоединился к семье Sport Life.
Поспеши, ведь только в Sport Life множество современных бассейнов различных форматов, в том числе для детей и младенцев, а тренировки проходят в современных тренажерных залах с новейшим американским оборудованием.
Занятия в различных студиях с авторскими и уникальными программами.
Мы обеспечиваем доступный и удобный фитнес для всей семьи.
Подробности на сайте и по телефону 044 222 4222.
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