У Зеленского отреагировали на индийские детали в дронах РФ и критикуют покупку нефти у нее

Компоненты из Индии находят в беспилотниках, которые россияне используют на фронте и против гражданских, отметил глава ОП

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Украина находит индийские компоненты в российских беспилотниках, а покупка Нью-Дели российских энергоресурсов финансирует войну и не способствует миру. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, реагируя на новую публикацию в индийском издании Hindustan Times.

Медиа, со ссылкой на своих собеседников и соответствующие документы, пишет, что Украина официально подняла перед Индией и Евросоюзом вопрос об электронных компонентах, изготовленных или собранных индийскими компаниями, которые нашли на дронах иранской разработки, используемых Россией.

"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности – "шахед"/"Герань", – подтвердил руководитель ОП.

Он отметил, что необходимо лишить оккупантов возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.

"Также покупка российских энергоресурсов – это финансирование войны, которое не способствует миру", – подчеркнул чиновник.

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