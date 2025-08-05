У Зеленского отреагировали на индийские детали в дронах РФ и критикуют покупку нефти у нее
Украина находит индийские компоненты в российских беспилотниках, а покупка Нью-Дели российских энергоресурсов финансирует войну и не способствует миру. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, реагируя на новую публикацию в индийском издании Hindustan Times.
Медиа, со ссылкой на своих собеседников и соответствующие документы, пишет, что Украина официально подняла перед Индией и Евросоюзом вопрос об электронных компонентах, изготовленных или собранных индийскими компаниями, которые нашли на дронах иранской разработки, используемых Россией.
"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности – "шахед"/"Герань", – подтвердил руководитель ОП.
Он отметил, что необходимо лишить оккупантов возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.
"Также покупка российских энергоресурсов – это финансирование войны, которое не способствует миру", – подчеркнул чиновник.
- В апреле 2025-го ГУР сообщило, что в российском оружии впервые был найден компонент индийского производства. Hindustan Times, ссылаясь на собеседников и документы, утверждает, что Украина официально поднимала этот вопрос с МИД Индии по меньшей мере дважды после того, как эти детали обнаружили на "шахедах", начиная с прошлого года.
- 4 августа МИД Индии заявил, что страна будет принимать "все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности" в ответ на возможные ограничения со стороны Штатов и ЕС за то, что она покупает российскую нефть.
- Агентство Reuters пишет, что 5 августа валюта Индии Рупия может упасть до исторического минимума из-за угроз президента США Трампа значительно повысить пошлины на индийские товары.
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