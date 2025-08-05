У Зеленського відреагували на індійські деталі у дронах РФ і розкритикували купівлю нафти в неї
Україна знаходить індійські компоненти в російських безпілотниках, а купівля Нью-Делі російських енергоресурсів фінансує війну і не сприяє миру. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, реагуючи на нову публікацію в індійському виданні Hindustan Times.
Медіа, з посиланням на своїх співрозмовників та відповідні документи, пише, що Україна офіційно порушила перед Індією та Євросоюзом питання про електронні компоненти, виготовлені або зібрані індійськими компаніями, які знайшли в дронах іранської розробки, що їх використовує Росія.
"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема – "шахед"/"Герань", – підтвердив керівник ОП.
Він зауважив, що необхідно позбавити окупантів можливостей отримувати компоненти з інших країн та зупинити вбивства українців.
"Також купівля російських енергоресурсів – це фінансування війни, яке не сприяє миру", – наголосив чиновник.
- У квітні 2025-го ГУР повідомило, що в російській зброї вперше було знайдено компонент індійського виробництва. Hindustan Times, посилаючись на співрозмовників і документи, стверджує, що Україна офіційно порушувала це питання з МЗС Індії щонайменше двічі після того, як ці деталі виявили у "шахедах", починаючи з минулого року.
- 4 серпня у МЗС Індії заявили, що країна вживатиме "всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки" у відповідь на можливі обмеження з боку Штатів та ЄС за те, що вона купляє російську нафту.
- Агенція Reuters пише, що 5 серпня валюта Індії рупія може впасти до історичного мінімуму через погрози президента США Трампа значно підвищити мита на індійські товари.
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