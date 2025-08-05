У Зеленського відреагували на індійські деталі у дронах РФ і розкритикували купівлю нафти в неї

Компоненти з Індії знаходять у безпілотниках, які росіяни використовують на фронті та проти цивільних, зауважив глава ОП

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Україна знаходить індійські компоненти в російських безпілотниках, а купівля Нью-Делі російських енергоресурсів фінансує війну і не сприяє миру. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, реагуючи на нову публікацію в індійському виданні Hindustan Times.

Медіа, з посиланням на своїх співрозмовників та відповідні документи, пише, що Україна офіційно порушила перед Індією та Євросоюзом питання про електронні компоненти, виготовлені або зібрані індійськими компаніями, які знайшли в дронах іранської розробки, що їх використовує Росія.

"На жаль, в російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема – "шахед"/"Герань", – підтвердив керівник ОП.

Він зауважив, що необхідно позбавити окупантів можливостей отримувати компоненти з інших країн та зупинити вбивства українців.

"Також купівля російських енергоресурсів – це фінансування війни, яке не сприяє миру", – наголосив чиновник.

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