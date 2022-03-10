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Украинцы создали благотворительную NFT-коллекцию Artwarks для сбора средств на армию

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 19:54
Украинцы создали благотворительную NFT-коллекцию Artwarks для сбора средств на армию - Фото
Инициативная группа из Украины, включающая IT-предпринимателей, искусствоведов, художников и медиа-менеджеров, создала  NFT-коллекцию artWARks для сбора средств на благотворительную помощь.
В инициативную группу вошли медиа-менеджер, бывший министр культуры и спорта Владимир Бородянский, IT-предприниматель Руслан Нонка, соучредительница ОО "Музей современного искусства" Юлия Гнат и Ольга Балашова, а также украинские художники.  NFT-коллекция artWARks (https://opensea.io/ArtWaRks_Ukraine) состоит из арт-работ за последние восемь лет, посвященных войне.
"Каждый день мы будем дополнять коллекцию новыми авторами и их работами", – отметил Руслан Нонка на своей facebook-странице. – Этот проект благотворительный – все заработанные от продажи средства пойдут на благотворительную помощь".
До открытия коллекции инициативная группа вместе с художниками опубликовала свой манифест.
"Мы, независимые украинские художники, уже восьмой год наблюдаем войну России против Украины. В наших работах отражена человеческая сторона этой бессмысленной трагедии, потому что мы ее очевидцы, это происходит с нами и нашими ближайшими людьми", – говорится в манифесте.
"Полномасштабное вторжение России в Украину сделало эту войну новостью №1 в мире. Мы живем с ней каждый день. Уже восемь лет. Мы объединились, чтобы донести наш взгляд на войну до широчайшей аудитории в мире и собрать средства для героической украинской армии и гражданского населения, пострадавшего от преступлений РФ", – отмечают художники.

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Artwarks

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