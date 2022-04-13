Укрзализныця назначила дополнительные поезда для эвакуации с востока

Укрзализныця назначила на 13 апреля еще ряд эвакуационных поездов с востока Украины.



Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, со станции Покровск отправится поезд №233 Покровск – Чоп в 16:30.

Еще один поезд №273 Славянск – Львов в 16:30 отправится из Славянска.

Дополнительные электропоезда могут быть назначены по необходимости диспетчерским расписанием, пассажирам следует следить за объявлениями на вокзалах, уточнили в УЗ.

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Пассажирам, следующим в противоположном направлении, а именно в Лозовую или Славянск, следует иметь в виду, что оформление билетов происходит до станции Харьков:

"Соответственно, если у вас есть необходимость добраться до Славянска из столицы, искать поезд на нашем сайте по продаже билетов необходимо по направлению Киев – Харьков".

Сегодня ночью, 13 апреля, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в центральной Украине.

Из соображений безопасности изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов.

Уляна Букатюк

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