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Укрзализныця назначила дополнительные поезда для эвакуации с востока

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 13:13
Укрзализныця назначила дополнительные поезда для эвакуации с востока - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Укрзализныця назначила на 13 апреля еще ряд эвакуационных поездов с востока Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, со станции Покровск отправится поезд №233 Покровск – Чоп в 16:30.

Еще один поезд №273 Славянск – Львов в 16:30 отправится из Славянска.

Дополнительные электропоезда могут быть назначены по необходимости диспетчерским расписанием, пассажирам следует следить за объявлениями на вокзалах, уточнили в УЗ.

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Пассажирам, следующим в противоположном направлении, а именно в Лозовую или Славянск, следует иметь в виду, что оформление билетов происходит до станции Харьков:

"Соответственно, если у вас есть необходимость добраться до Славянска из столицы, искать поезд на нашем сайте по продаже билетов необходимо по направлению Киев – Харьков".

Уляна Букатюк
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