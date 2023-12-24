Умеров обещает военным отдых или частичное увольнение: Демобилизация – после войны

Фото: congress.gov.ua

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация для военнослужащих будет возможна только после войны. Но пока идет война, они смогут получить "отдых или частичное увольнение", сказал министр в интервью Суспильному.

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"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", — сказал Умеров.

По его словам, это решение будет предусмотрено в новом законопроекте, регулирующем мобилизацию, демобилизацию, отсрочку и социальную защиту военных.

"В ближайшие дни [будут детали]. Мы договоримся с Верховной Радой, когда будем его регистрировать", — сказал Умеров.