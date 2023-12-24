Умеров обещает военным отдых или частичное увольнение: Демобилизация – после войны
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация для военнослужащих будет возможна только после войны. Но пока идет война, они смогут получить "отдых или частичное увольнение", сказал министр в интервью Суспильному.
"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", — сказал Умеров.
По его словам, это решение будет предусмотрено в новом законопроекте, регулирующем мобилизацию, демобилизацию, отсрочку и социальную защиту военных.
"В ближайшие дни [будут детали]. Мы договоримся с Верховной Радой, когда будем его регистрировать", — сказал Умеров.
- 22 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, хотели принять до конца года.
- 19 декабря Владимир Зеленский сказал, что военные просят мобилизовать еще 450 000 – 500 000 человек. Секретарь СНБО Алексей Данилов затем уточнил, что речь идет не о разовой мобилизации, а о плане на год.