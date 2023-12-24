Умєров обіцяє військовим перепочинок або часткове звільнення: Демобілізація – після війни
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що повна демобілізація для військовослужбовців буде можливою тільки після війни. Але поки триває війна, вони зможуть отримати "перепочинок або часткове звільнення", сказав міністр в інтерв'ю Суспільному.
"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", – сказав Умеров.
За його словами, це рішення буде передбачене в новому законопроєкті, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових.
"Найближчими днями [будуть деталі]. Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його реєструвати", – сказав Умеров.
- 22 листопада голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, хотіли ухвалити до кінця року.
- 19 грудня Володимир Зеленський сказав, що військові просять мобілізувати ще 450 000 – 500 000 людей. Секретар РНБО Олексій Данілов потім уточнив, що йдеться не про разову мобілізацію, а про план на рік.