Умєров обіцяє військовим перепочинок або часткове звільнення: Демобілізація – після війни
Фото: congress.gov.ua

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що повна демобілізація для військовослужбовців буде можливою тільки після війни. Але поки триває війна, вони зможуть отримати "перепочинок або часткове звільнення", сказав міністр в інтерв'ю Суспільному.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно", – сказав Умеров.

За його словами, це рішення буде передбачене в новому законопроєкті, який регулюватиме мобілізацію, демобілізацію, відстрочку та соціальний захист військових.

"Найближчими днями [будуть деталі]. Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його реєструвати", – сказав Умеров.