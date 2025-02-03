В бою погиб украинский летчик-истребитель, воевавший почти три года полномасштабной войны
Во время боевой задачи погиб украинский летчик-истребитель Воздушных сил, капитан Иван Болотов. Об этом сообщила 831 бригада тактической авиации.
"Ему было всего 24, но он был грамотным и опытным воином, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта", – сообщили в подразделении.
Бригада отметила, что павший защитник воевал почти три года полномасштабной войны.
Других подробностей военные не сообщают.
Местом базирования 831 бригады тактической авиации является Миргород Полтавской области.
- 14 декабря Воздушные силы сообщили о гибели молодого украинского летчика, который бил россиян на самых горячих направлениях фронта.