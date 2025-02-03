У бою загинув український льотчик-винищувач, що воював майже три роки повномасштабної війни

Ілюстративне фото: Facebook 831 бригади

Під час бойового завдання загинув український льотчик-винищувач Повітряних сил, капітан Іван Болотов. Про це повідомила 831 бригада тактичної авіації.

"Йому було усього 24, але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту", – повідомили у підрозділі.

Бригада зазначила, що полеглий захисник воював майже три роки повномасштабної війни.

Інших подробиць військові не надають.

Місцем базування 831 бригади тактичної авіації є Миргород Полтавської області.

Іван Болотов (Фото: Facebook 831 бригади)