У бою загинув український льотчик-винищувач, що воював майже три роки повномасштабної війни
Під час бойового завдання загинув український льотчик-винищувач Повітряних сил, капітан Іван Болотов. Про це повідомила 831 бригада тактичної авіації.
"Йому було усього 24, але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту", – повідомили у підрозділі.
Бригада зазначила, що полеглий захисник воював майже три роки повномасштабної війни.
Інших подробиць військові не надають.
Місцем базування 831 бригади тактичної авіації є Миргород Полтавської області.
- 14 грудня Повітряні сили повідомили про загибель молодого українського льотчика, який бив росіян на найгарячіших напрямках фронту.