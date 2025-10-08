В Эквадоре толпа напала на авто президента

Президент Эквадора Даниэль Нобоа (Фото: Facebook Даниэля Набоа)

Группа из более чем 500 человек окружила и забросала камнями кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа, когда тот ехал в провинцию Каньяр. Об этом сообщает Reuters.

После нападения президент выступил на студенческом мероприятии в Куэнке, примерно в 77 км от места инцидента и заявил, что его правительство не потерпит таких действий.

"Не следуйте плохому примеру тех, кто хотел помешать нам посетить это мероприятие вместе с вами и кто пытался напасть на нас. Такие нападки не будут приняты в новом Эквадоре, и закон распространяется на всех", – сказал Набоа.

Министр окружающей среды и энергетики Инес Мансано отметила, что стрелять по машине президента, бросать камни, повреждать государственное имущество – это просто преступление.

В офисе Нобоа заявили, что арестованные будут обвинены в терроризме и покушении на убийство.

Зато национальная федерация коренных народов Эквадора Conaie заявила о спланированном насилии против людей, которые мобилизовались для прибытия Нобоа.

16 дней назад Сопаіе начала забастовку, организовав марши и блокируя некоторые дороги в знак протеста против отмены правительством субсидий на дизельное топливо.

Нападение осудили некоторые иностранные правительства, в частности Коста-Рика, Гондурас и Панама.