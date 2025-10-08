В Еквадорі натовп напав на авто президента

Президент Еквадору Даніель Нобоа (Фото: Facebook Даніеля Набоа)

Група з понад 500 людей оточила й закидала камінням кортеж президента Еквадору Даніеля Нобоа, коли той їхав до провінції Каньяр. Про це повідомляє Reuters.

Після нападу президент виступив на студентському заході в Куенці, приблизно за 77 км від місця інциденту та заявив, що його уряд не потерпить таких дій.

"Не наслідуйте поганий приклад тих, хто хотів перешкодити нам відвідати цей захід разом з вами і хто намагався напасти на нас. Такі нападки не будуть прийняті в новому Еквадорі, і закон поширюється на всіх", – сказав Набоа.

Міністерка довкілля та енергетики Інес Мансано зазначила, що стріляти по машині президента, кидати каміння, пошкоджувати державне майно – це просто злочин.

В офісі Нобоа заявили, що заарештованих буде звинувачено у тероризмі й замаху на вбивство.

Натомість національна федерація корінних народів Еквадору Conaie заявила про сплановане насильство проти людей, які мобілізувалися для прибуття Нобоа.

16 днів тому Cоnaie розпочала страйк, організувавши марші та блокуючи деякі дороги на знак протесту проти скасування урядом субсидій на дизельне пальне.

Напад засудили деякі іноземні уряди, зокрема Коста-Рика, Гондурас і Панама.