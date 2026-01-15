В Киеве зимние каникулы могут продлить. В правительстве назвали дату
На фоне чрезвычайной ситуации в украинской энергетике в Киеве должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Данное решение не распространяется на детские сады.

Также Министерство образования и науки вместе с областными военными администрациями должны принять одно из решений для всех учебных заведений: или временно перейти с очного обучения на дистанционное, или продолжить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

Решения будут зависеть от ситуации с безопасностью в конкретной области.

  • 15 января в столице образовали штаб по ликвидации последствий российских обстрелов.
  • В этот же день вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба рассказал, что в Украине не будут полностью отменять комендантский час.
  • В некоторых областях Украины, где действует чрезвычайная ситуация, могут ослабить комендантский час.
