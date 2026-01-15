У Києві зимові канікули можуть продовжити. В уряді назвали дату
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
На тлі надзвичайної ситуації в українській енергетиці у Києві мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Дане рішення не поширюється на дитячі садки.
Також Міністерство освіти і науки разом з обласними військовими адміністраціями мають прийняти одне з рішень для усіх закладів освіти: або тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне, або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.
Рішення залежатимуть від безпекової ситуації в конкретній області.
- 15 січня у столиці утворили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів.
- Цього ж дня віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба розповів, що в Україні не будуть повністю скасовувати комендантську годину.
- В деяких областях України, де діє надзвичайна ситуація, можуть послабити комендантську годину.
Коментарі (0)