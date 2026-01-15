У Києві зимові канікули можуть продовжити. В уряді назвали дату
Навчальний процес (Фото: Depositphotos)

На тлі надзвичайної ситуації в українській енергетиці у Києві мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Дане рішення не поширюється на дитячі садки.

Читайте також
Офлайн-навчання та друзі: як школа формує бачення підлітками перспектив в Україні

Також Міністерство освіти і науки разом з обласними військовими адміністраціями мають прийняти одне з рішень для усіх закладів освіти: або тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне, або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року.

Рішення залежатимуть від безпекової ситуації в конкретній області.

  • 15 січня у столиці утворили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів.
  • Цього ж дня віце-прем'єр з відновлення Олексій Кулеба розповів, що в Україні не будуть повністю скасовувати комендантську годину.
  • В деяких областях України, де діє надзвичайна ситуація, можуть послабити комендантську годину.
школаканікулиЮлія Свириденко