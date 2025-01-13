В Киевской области возведены новые фортификации – фото
В Киевской области возведены новые военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, сообщил исполняющий обязанности главы обладминистрации Николай Калашник.
По его словам, все работы выполнялись под координацией военного командования и уже готовы к несению службы и использованию в оборонных задачах.
"Именно защитники определяли, где, что и как должно быть построено для максимальной эффективности в сдерживании врага. Стратегически важные конструкции станут надежным щитом области", – заявил Калашник.
Чиновник отметил, что строительство таких укреплений укрепляет обороноспособность Киевской области и усиливает безопасность жителей.
- В конце декабря премьер Шмыгаль сообщил, что в Запорожье завершили строительство всех фортификационных сооружений, на что правительство выделяло 1,9 млрд грн.