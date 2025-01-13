В Киевской области возведены новые фортификации – фото

"Именно защитники определяли, где, что и как должно быть построено для максимальной эффективности в сдерживании врага", – отметил глава ОВА

Фото: Facebook Николай Калашник

В Киевской области возведены новые военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, сообщил исполняющий обязанности главы обладминистрации Николай Калашник.

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По его словам, все работы выполнялись под координацией военного командования и уже готовы к несению службы и использованию в оборонных задачах.

"Именно защитники определяли, где, что и как должно быть построено для максимальной эффективности в сдерживании врага. Стратегически важные конструкции станут надежным щитом области", – заявил Калашник.

Чиновник отметил, что строительство таких укреплений укрепляет обороноспособность Киевской области и усиливает безопасность жителей.

Фото: Facebook Николай Калашник

Фото: Facebook Николай Калашник

В конце декабря премьер Шмыгаль сообщил, что в Запорожье завершили строительство всех фортификационных сооружений, на что правительство выделяло 1,9 млрд грн.