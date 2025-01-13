На Київщині зведено нові фортифікації – фото

"Саме оборонці визначали, де, що і як має бути збудовано для максимальної ефективності у стримуванні ворога", – зазначив голова ОВА

Фото: Facebook Микола Калашник

На Київщині зведено нові військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, повідомив виконувач обов'язків голови обладміністрації Микола Калашник.

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За його словами, усі роботи виконувалися під координацією військового командування й уже готові для несення служби та використання в оборонних завданнях.

"Саме оборонці визначали, де, що і як має бути збудовано для максимальної ефективності у стримуванні ворога. Стратегічно важливі конструкції стануть надійним щитом області", – заявив Калашник.

Чиновник зазначив, що зведення таких укріплень зміцнює обороноздатність Київщини та посилює безпеку жителів області.

Фото: Facebook Микола Калашник

Фото: Facebook Микола Калашник

Наприкінці грудня прем'єр Шмигаль повідомив, що на Запоріжжі завершили будівництво всіх фортифікаційних споруд, на що уряд виділяв 1,9 млрд грн.