На Київщині зведено нові фортифікації – фото
На Київщині зведено нові військові інженерно-технічні та фортифікаційні споруди, повідомив виконувач обов'язків голови обладміністрації Микола Калашник.
За його словами, усі роботи виконувалися під координацією військового командування й уже готові для несення служби та використання в оборонних завданнях.
"Саме оборонці визначали, де, що і як має бути збудовано для максимальної ефективності у стримуванні ворога. Стратегічно важливі конструкції стануть надійним щитом області", – заявив Калашник.
Чиновник зазначив, що зведення таких укріплень зміцнює обороноздатність Київщини та посилює безпеку жителів області.
- Наприкінці грудня прем'єр Шмигаль повідомив, що на Запоріжжі завершили будівництво всіх фортифікаційних споруд, на що уряд виділяв 1,9 млрд грн.