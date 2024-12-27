Фортифікації у Запоріжжі готові на 100%, каже Шмигаль. На це виділили майже 2 млрд грн
У Запоріжжі завершили будівництво всіх фортифікаційних споруд, на що уряд виділяв 1,9 млрд грн. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
"Стан виконання робіт складає 100%. 358 військових опорних пунктів було підготовлено. Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній", – проінформував він, додавши, що це питання залишається на постійному контролі уряду.
У листопада стало відомо, що Кабінет міністрів скерував понад 203,3 млн грн на будівництво укріплень у Запорізькій області – гроші отримали з інших областей завдяки економії.
- У квітні 2024 року очільник Запорізької ОВА повідомив, що в області владі вдалося зібрати понад 1 млрд грн бюджетних коштів на фортифікації та потреби Сил оборони: завдяки зупинці всіх видатків, окрім військових.
- Наприкінці жовтня посадовець повідомив, що військові будують другу та третю лінії оборони навколо Запорізької області.