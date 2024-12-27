Фортифікації у Запоріжжі готові на 100%, каже Шмигаль. На це виділили майже 2 млрд грн
Денис Шмигаль (Фото: Telegram)

У Запоріжжі завершили будівництво всіх фортифікаційних споруд, на що уряд виділяв 1,9 млрд грн. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Стан виконання робіт складає 100%. 358 військових опорних пунктів було підготовлено. Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній", – проінформував він, додавши, що це питання залишається на постійному контролі уряду.

У листопада стало відомо, що Кабінет міністрів скерував понад 203,3 млн грн на будівництво укріплень у Запорізькій області – гроші отримали з інших областей завдяки економії.

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