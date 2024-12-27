Фортификации в Запорожье готовы на 100%, говорит Шмыгаль. На это выделили около 2 млрд грн
Денис Шмыгаль (Фото: Telegram)

В Запорожье завершили строительство всех фортификационных сооружений, на что правительство выделяло 1,9 млрд грн. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Состояние выполнения работ составляет 100%. 358 военных опорных пунктов было подготовлено. Также сделаны сотни километров оборонительных линий", — проинформировал он, добавив, что этот вопрос остается на постоянном контроле правительства.

В ноябре стало известно, что Кабинет министров направил более 203,3 млн грн на строительство укреплений в Запорожской области – деньги получили из других областей благодаря экономии.

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