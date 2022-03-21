В Мелитополе оккупанты похитили журналистов – добивались "сотрудничества"

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские военные похитили нескольких представителей местного медиахолдинга.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Домой к журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке, издателю Михаилу Кумоку, выпускающему редактору газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян пришли вооруженные люди, забрали их и увезли в неизвестном направлении", – написала несколько часов назад Татьяна Кумок в Facebook.

Несмотря на то, что Михаил Кумок уже на пенсии, забрали и его самого, и его жену.

Позднее журналистка Ирина Ромалийская в Facebook сообщила о похищении самой Татьяны Кумок. "Сама она еще сегодня утром писала, что ее отца Михаила Кумока выкрали оккупанты. Он – издатель местной газеты "Мелитопольские ведомости". Позже выяснилось, что задержана и ее мать. В том же утреннем посте сама Таня написала: "Все необходимые меры приняты. Я в безопасности". Но вот теперь ее друзья сообщают – Таня тоже похищена", – говорится в сообщении.

Позже Национальный союз журналистов Украины сообщил, что трех журналисток после разговоров о необходимости сотрудничать с захватчиками отпустили.

Издание "Местные вести – Мелитополь" в Facebook также сообщило, что троих журналисток редакции "МВ" после разговоров о необходимости сотрудничать с захватчиками отпустили. "Пока находится в неизвестном месте Михаил Кумок", – написало издание.

Напомним, 11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Но уже 16 марта его спасли из плена в рамках спецоперации.

Станислав Погорилов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.