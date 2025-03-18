В Перу объявлено чрезвычайное положение на фоне всплеска насилия в столице

Президент Перу Дина Болуарте (Фото: MICHAEL BUHOLZER/ EPA-EFE)

Президент Перу Дина Болуарте объявила чрезвычайное положение в Лиме 17 марта и приказала развернуть военные силы на фоне массовых беспорядков, начавшихся после убийства солиста группы Cumbia Armonia 10 Пола Флореса. Об этом сообщает Associated Press.

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Чрезвычайное положение продлится 30 дней, а власти ограничат некоторые права, в том числе свободу собраний и передвижение. Как сообщает агентство, теперь полиция и армия смогут задерживать людей без судебного решения.

Пол Флорес был убит утром 16 марта, когда неизвестные обстреляли автобус, на котором он и участники его группы ехали после концерта в Лиме. Cumbia Armonia 10 исполняла фольклорную колумбийскую музыку, Флоренсу было 39 лет.

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В последние месяцы в Перу возросло количество убийств, ограблений и нападений на общественные места. Полиция сообщила о 459 убийствах с 1 января по 16 марта и нескольких тысячах случаев ограбления.

Также 16 марта в ресторане Лимы взорвался неизвестный предмет, пострадали не менее 11 человек.