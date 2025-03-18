В Перу объявлено чрезвычайное положение на фоне всплеска насилия в столице
Президент Перу Дина Болуарте объявила чрезвычайное положение в Лиме 17 марта и приказала развернуть военные силы на фоне массовых беспорядков, начавшихся после убийства солиста группы Cumbia Armonia 10 Пола Флореса. Об этом сообщает Associated Press.
Чрезвычайное положение продлится 30 дней, а власти ограничат некоторые права, в том числе свободу собраний и передвижение. Как сообщает агентство, теперь полиция и армия смогут задерживать людей без судебного решения.
Пол Флорес был убит утром 16 марта, когда неизвестные обстреляли автобус, на котором он и участники его группы ехали после концерта в Лиме. Cumbia Armonia 10 исполняла фольклорную колумбийскую музыку, Флоренсу было 39 лет.
В последние месяцы в Перу возросло количество убийств, ограблений и нападений на общественные места. Полиция сообщила о 459 убийствах с 1 января по 16 марта и нескольких тысячах случаев ограбления.
Также 16 марта в ресторане Лимы взорвался неизвестный предмет, пострадали не менее 11 человек.
- В декабре 2022 года президентом Перу стала Дина Болуарте после того, как экс-президенту Педро Кастильо объявили импичмент.
- Правительство Болуарте объявляло чрезвычайное положение на фоне роста криминала и социальных беспорядков в сентябре 2023 года.
- Также в 2024 году в Перу вводилось чрезвычайное положение в приграничных районах из-за вооруженного восстания в Эквадоре в январе, из-за лесных пожаров в сентябре и чрезвычайное экологическое положение в прибрежных районах из-за разлива нефти в декабре.