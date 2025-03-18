У Перу оголошено надзвичайний стан на тлі сплеску насильства в столиці
Президентка Перу Діна Болуарте оголосила надзвичайний стан у Лімі 17 березня й наказала розгорнути військові сили на тлі масових заворушень, що почалися після вбивства соліста гурту Cumbia Armonia 10 Пола Флореса. Про це повідомляє Associated Press.
Надзвичайний стан триватиме 30 днів, а влада обмежить деякі права, зокрема свободу зібрань і пересування. Як зазначає агентство, тепер поліція та армія зможуть затримувати людей без судового рішення.
Пол Флорес був убитий вранці 16 березня, коли невідомі обстріляли автобус, яким він й учасники його гурту їхали після концерту в Лімі. Cumbia Armonia 10 грав фольклорну колумбійську музику, Флоренсу було 39 років.
Останніми місяцями в Перу зросла кількість убивств, пограбувань і нападів на громадські місця. Поліція повідомила про 459 вбивств з 1 січня до 16 березня та декілька тисяч випадків пограбування.
Також 16 березня в ресторані Ліми вибухнув невідомий предмет, постраждали щонайменше 11 людей.
- У грудні 2022 року президенткою Перу стала Діна Болуарте після того, як експрезиденту Педро Кастільйо оголосили імпічмент.
- Уряд Болуарте оголошував надзвичайний стан на тлі зростання криміналу й соціальних заворушень у вересні 2023 року.
- Також у 2024 році у Перу вводився надзвичайний стан у прикордонних районах через збройне повстання в Еквадорі у січні, через лісові пожежі у вересні та надзвичайний екологічний стан у прибережних районах через розлив нафти у грудні.