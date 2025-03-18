У Перу оголошено надзвичайний стан на тлі сплеску насильства в столиці
Президентка Перу Діна Болуарте (Фото: MICHAEL BUHOLZER/ EPA-EFE)

Президентка Перу Діна Болуарте оголосила надзвичайний стан у Лімі 17 березня й наказала розгорнути військові сили на тлі масових заворушень, що почалися після вбивства соліста гурту Cumbia Armonia 10 Пола Флореса. Про це повідомляє Associated Press.

Надзвичайний стан триватиме 30 днів, а влада обмежить деякі права, зокрема свободу зібрань і пересування. Як зазначає агентство, тепер поліція та армія зможуть затримувати людей без судового рішення.

Пол Флорес був убитий вранці 16 березня, коли невідомі обстріляли автобус, яким він й учасники його гурту їхали після концерту в Лімі. Cumbia Armonia 10 грав фольклорну колумбійську музику, Флоренсу було 39 років.

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Останніми місяцями в Перу зросла кількість убивств, пограбувань і нападів на громадські місця. Поліція повідомила про 459 вбивств з 1 січня до 16 березня та декілька тисяч випадків пограбування.

Також 16 березня в ресторані Ліми вибухнув невідомий предмет, постраждали щонайменше 11 людей.

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