В Покрове возобновили подачу воды – она исчезла месяц назад из-за теракта на Каховской ГЭС
В 50-тысячном городе Покров в Днепропетровской области, который в начале июня 2023 остался без воды после уничтожения россиянами Каховской ГЭС и обмеления ее водохранилища, восстановили централизованное водоснабжение. Об этом сообщается на сайте городского совета.
Покровводоканал в субботу начал работы по запуску централизованного водоснабжения, но первые три дня вода не будет пригодна к употреблению. Так как трубы водоканала долго не эксплуатировались, нужно промыть и обеззаразить всю систему, поэтому вода будет подаваться с высокой дозой хлора. Такую воду можно использовать только в технических целях.
О возобновлении водоснабжения в Покрове также сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.
"Это будет происходить постепенно, как того требует технологический процесс. В ближайшие дни содержание хлора в воде будет превышать привычное. Уже через неделю горожане смогут получить стабильную услугу водоснабжения", – говорится в Telegram-канале Кулебы.
Он также рассказал, какая ситуация с водоснабжением в других пострадавших городах Днепропетровской области:
→ Никополь – система работает на 30%, в течение пяти дней планируется возобновить подачу воды для всех жителей города;
→ Марганец – монтируется водопровод;
→ Кривой Рог – вода подается почасово, строится магистральный водопровод "Ингулец – Южное водохранилище", который позволит дать воду двум районам города.
В пострадавших городах развернули 270 пунктов, где можно набрать питьевую воду.
Также остается напряженной ситуация с водой в отдельных населенных пунктах Херсонской области, в частности в Бериславе и микрорайоне Остров в самом Херсоне.
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