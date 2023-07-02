В Покрове возобновили подачу воды – она исчезла месяц назад из-за теракта на Каховской ГЭС

В 50-тысячном городе Покров в Днепропетровской области, который в начале июня 2023 остался без воды после уничтожения россиянами Каховской ГЭС и обмеления ее водохранилища, восстановили централизованное водоснабжение. Об этом сообщается на сайте городского совета.

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Покровводоканал в субботу начал работы по запуску централизованного водоснабжения, но первые три дня вода не будет пригодна к употреблению. Так как трубы водоканала долго не эксплуатировались, нужно промыть и обеззаразить всю систему, поэтому вода будет подаваться с высокой дозой хлора. Такую воду можно использовать только в технических целях.

О возобновлении водоснабжения в Покрове также сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

"Это будет происходить постепенно, как того требует технологический процесс. В ближайшие дни содержание хлора в воде будет превышать привычное. Уже через неделю горожане смогут получить стабильную услугу водоснабжения", – говорится в Telegram-канале Кулебы.

Он также рассказал, какая ситуация с водоснабжением в других пострадавших городах Днепропетровской области:

→ Никополь – система работает на 30%, в течение пяти дней планируется возобновить подачу воды для всех жителей города;

→ Марганец – монтируется водопровод;

→ Кривой Рог – вода подается почасово, строится магистральный водопровод "Ингулец – Южное водохранилище", который позволит дать воду двум районам города.

В пострадавших городах развернули 270 пунктов, где можно набрать питьевую воду.

Также остается напряженной ситуация с водой в отдельных населенных пунктах Херсонской области, в частности в Бериславе и микрорайоне Остров в самом Херсоне.

6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых расположена на временно оккупированной территории.

Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

Газета New York Times заявила, что дамба Каховской ГЭС была уничтожена взрывом изнутри – взрывчатку заложили в тоннель в основе конструкции.

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