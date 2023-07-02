У Покрові відновили подачу води – вона зникла місяць тому через теракт на Каховській ГЕС

У 50-тисячному місті Покров в Дніпропетровській області, яке на початку червня 2023 року залишилося без води після знищення росіянами Каховської ГЕС та обміління її водосховища, відновили централізоване водопостачання. Про це повідомляється на сайті міської ради.

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Покровводоканал у суботу почав роботи з запуску централізованого водопостачання, але перші три дні вода буде непридатною до вживання. Оскільки труби водоканалу довго не експлуатувалися, потрібно промити та знезаразити всю систему, тому вода буде подаватися з високою дозою хлору. Таку воду можна використовувати лише у технічних цілях.

Про відновлення водопостачання в Покрові також повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

"Це відбуватиметься поступово, як того вимагає технологічний процес. Найближчі дні вміст хлору у воді буде перевищувати звичний. Вже через тиждень містяни зможуть отримати стабільну послугу водопостачання", – йдеться в Telegram-каналі Кулеби.

Він також розказав, яка ситуація з водопостачанням в інших постраждалих містах Дніпропетровської області:

→ Нікополь – система працює на 30%, протягом п'яти днів планується відновити подачу води для всіх мешканців міста;

→ Марганець – монтується водопровід;

→ Кривий Ріг – вода подається погодинно, будується магістральний водогін "Інгулець – Південне водосховище", який дозволить дати воду двом районам міста.

У постраждалих містах розгорнули 270 пунктів, де можна набрати питну воду.

Також залишається напруженою ситуація з водою в окремих населених пунктах Херсонської області, серед яких – Берислав і мікрорайон Острів у самому Херсоні.

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.

Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

Газета New York Times заявила, що гребля Каховської ГЕС була знищена вибухом зсередини – вибухівку заклали у тунель в основі конструкції.

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