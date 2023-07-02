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У Покрові відновили подачу води – вона зникла місяць тому через теракт на Каховській ГЕС

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 14:11
У Покрові відновили подачу води – вона зникла місяць тому через теракт на Каховській ГЕС - Фото
Каховська ГЕС (Скриншот відео)

У 50-тисячному місті Покров в Дніпропетровській області, яке на початку червня 2023 року залишилося без води після знищення росіянами Каховської ГЕС та обміління її водосховища, відновили централізоване водопостачання. Про це повідомляється на сайті міської ради.

Покровводоканал у суботу почав роботи з запуску централізованого водопостачання, але перші три дні вода буде непридатною до вживання. Оскільки труби водоканалу довго не експлуатувалися, потрібно промити та знезаразити всю систему, тому вода буде подаватися з високою дозою хлору. Таку воду можна використовувати лише у технічних цілях.

Про відновлення водопостачання в Покрові також повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

"Це відбуватиметься поступово, як того вимагає технологічний процес. Найближчі дні вміст хлору у воді буде перевищувати звичний. Вже через тиждень містяни зможуть отримати стабільну послугу водопостачання", – йдеться в Telegram-каналі Кулеби.

Він також розказав, яка ситуація з водопостачанням в інших постраждалих містах Дніпропетровської області:

→ Нікополь – система працює на 30%, протягом п'яти днів планується відновити подачу води для всіх мешканців міста;
→ Марганець – монтується водопровід;
→ Кривий Ріг – вода подається погодинно, будується магістральний водогін "Інгулець – Південне водосховище", який дозволить дати воду двом районам міста.

У постраждалих містах розгорнули 270 пунктів, де можна набрати питну воду.

Також залишається напруженою ситуація з водою в окремих населених пунктах Херсонської області, серед яких – Берислав і мікрорайон Острів у самому Херсоні.

  • 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.

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Андрій Водяний
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