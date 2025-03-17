В прифронтовой зоне Запорожья жителям запретили подходить к Днепру
На всей территории Кушугумской общины Запорожской области с 14 марта 2025 года запрещено выходить на прибрежные территории вдоль береговой линии Днепра. Об этом сообщил Кушугумский поселковый совет.
Ограничительные меры приняты из-за близости к линии фронта (15 км) и повышенного уровня угрозы обстрелов и проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
"Любые лица, замеченные в зоне запрета, будут восприняты как враждебные ДРГ. За пребывание в этой зоне без соответствующего разрешения могут применяться меры огневого поражения", – предупредили в поселковом совете.
В состав Кушугумской общины входят три поселка городского типа: Кушугум, Балабино и Малокатериновка. До полномасштабного вторжения в общине проживало более 17 000 человек.
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