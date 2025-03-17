У прифронтовій зоні Запоріжжя мешканцям заборонили підходити до Дніпра
На всій території Кушугумської громади Запорізької області з 14 березня 2025 року заборонено виходити на прибережні території вздовж берегової лінії Дніпра. Про це повідомила Кушугумська селищна рада.
Обмежувальні заходи вжито через близькість до лінії фронту (15 км) і підвищений рівень загрози обстрілів та проникнення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).
"Будь-які особи, помічені в зоні заборони, будуть сприйняті як ворожі ДРГ. За перебування в цій зоні без відповідного дозволу можуть застосовуватися заходи вогневого ураження", – попередили в селищній раді.
До складу Кушугумської громади належать три селища міського типу: Кушугум, Балабине та Малокатеринівка. До повномасштабного вторгнення в громаді жили понад 17 000 людей.
- 7 лютого речник Повітряних сил повідомив, що у передмісті Запоріжжя українські військові збили КАБ. Однак це вже не перший подібний випадок, як стверджували в мережі.
- У ніч проти 10 лютого Росія атакувала Україну 83 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами. Є наслідки у чотирьох областях.
- У ніч проти 13 березня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами", під прицілом була критична інфраструктура. Відомо про наслідки у Запоріжжі й на Дніпропетровщині.