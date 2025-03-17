У прифронтовій зоні Запоріжжя мешканцям заборонили підходити до Дніпра

Порушників заборони в Кушугумській громаді попередили про можливе застосування вогню силами безпеки та оборони України

Фото: Кушугумська селішна рада

На всій території Кушугумської громади Запорізької області з 14 березня 2025 року заборонено виходити на прибережні території вздовж берегової лінії Дніпра. Про це повідомила Кушугумська селищна рада.

Обмежувальні заходи вжито через близькість до лінії фронту (15 км) і підвищений рівень загрози обстрілів та проникнення диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Будь-які особи, помічені в зоні заборони, будуть сприйняті як ворожі ДРГ. За перебування в цій зоні без відповідного дозволу можуть застосовуватися заходи вогневого ураження", – попередили в селищній раді.

Фронт в Запорізькій області станом на 16 березня 2025 року (Фото: Deepstatemap)

До складу Кушугумської громади належать три селища міського типу: Кушугум, Балабине та Малокатеринівка. До повномасштабного вторгнення в громаді жили понад 17 000 людей.