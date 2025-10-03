В Румынии отменили концерт путинистки Нетребко

После протестов украинцев и дипломатов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы, которая финансировала Л/ДНР

Анна Нетребко (Фото: Anna Netrebko/ Facebook)

Украинским активистам и посольству в Румынии удалось отменить выступление российской оперной певицы и ярой путинистки Анны Нетребко в городе Клуж-Напока. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Концерт россиянки вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Нетребко звания Почетного доктора Национальной медицинской академии имени Георге Димы должны были состояться 6 октября.

"Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора", – отметили в МИД.

Чтобы не допустить выступление Нетребко, посольство Украины в Румынии коммуницировало с ректором Национальной музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами (в частности с МИД и Министерством культуры Румынии), а также привлекало представителей гражданского общества.

В 2012 году Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в России.

В 2014-м она поддерживала террористические организации Л/ДНР, сделав немалое пожертвование на оперный театр во временно оккупированном Донецке. Успела сфотографироваться с флагом и одним из лидеров пророссийских боевиков Донбасса Олегом Царевым, который именовал себя "председателем парламента Новороссии".

В 2022 году певицу уволили из нью-йоркской Метрополитен-опера, поскольку та отказалась публично осудить действия Путина, сообщало CNN. Впоследствии Нетребко заявила, что якобы осуждает войну, а также якобы никогда не получала финансовой поддержки от правительства РФ.

В январе 2023 года за публичную поддержку политики России Украина применила против путинистки Анны Нетребко санкции.