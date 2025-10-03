У Румунії скасували концерт путіністки Нетребко
Українським активістам та посольству у Румунії вдалося скасувати виступ російської оперної співачки та затятої путіністки Анни Нетребко у місті Клуж-Напока. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Концерт росіянки разом із Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми мали відбутись 6 жовтня.
"Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", – наголосили у МЗС.
Щоб не допустити виступ Нетребко, посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства.
У 2012 році Нетребко була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах Росії.
У 2014-му вона підтримувала терористичні організації Л/ДНР, зробивши чималу пожертву на оперний театр у тимчасово окупованому Донецьку. Встигла сфотографуватись із прапором та одним із лідерів проросійських бойовиків Донбасу Олегом Царьовим, який іменував себе "головою парламенту Новоросії".
У 2022 році співачку звільнили з нью-йоркської Метрополітен-опера, оскільки та відмовилася публічно засудити дії Путіна, повідомляло CNN. Згодом Нетребко заявила, що нібито засуджує війну, а також буцімто ніколи не отримувала фінансової підтримки від уряду РФ.
У січні 2023 року за публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти путіністки Анни Нетребко санкції.
- 8 вересня кількасот людей вийшли на акцію протесту біля будівлі Королівської опери в Лондоні, через незгоду з виступами російської оперної співачки Анни Нетребко.
Коментарі (0)