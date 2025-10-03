У Румунії скасували концерт путіністки Нетребко

Після протестів українців та дипломатів у Румунії скасували виступ російської оперної співачки, яка фінансувала Л/ДНР

Анна Нетребко (Фото: Anna Netrebko/ Facebook)

Українським активістам та посольству у Румунії вдалося скасувати виступ російської оперної співачки та затятої путіністки Анни Нетребко у місті Клуж-Напока. Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Концерт росіянки разом із Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми мали відбутись 6 жовтня.

"Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", – наголосили у МЗС.

Щоб не допустити виступ Нетребко, посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства.

У 2012 році Нетребко була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах Росії.

У 2014-му вона підтримувала терористичні організації Л/ДНР, зробивши чималу пожертву на оперний театр у тимчасово окупованому Донецьку. Встигла сфотографуватись із прапором та одним із лідерів проросійських бойовиків Донбасу Олегом Царьовим, який іменував себе "головою парламенту Новоросії".

У 2022 році співачку звільнили з нью-йоркської Метрополітен-опера, оскільки та відмовилася публічно засудити дії Путіна, повідомляло CNN. Згодом Нетребко заявила, що нібито засуджує війну, а також буцімто ніколи не отримувала фінансової підтримки від уряду РФ.

У січні 2023 року за публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти путіністки Анни Нетребко санкції.