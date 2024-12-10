В среду, 11 декабря, ограничения электричества будут действовать 15 часов – Укрэнерго

Запланировано до двух очередей отключений для бытовых потребителей

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В среду 11 декабря ограничение потребления электроэнергии будет действовать в течение 15 часов, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Анонсирован график для бытовых потребителей:

→ 07:00 – 08:00 будет действовать одна очередь отключений;

→ с 08:00 до 20:00 – две очереди;

→ 20:00 – 22:00 будет одна очередь.

Для промышленности и бизнеса запланировано действие графиков ограничения мощности с 07:00 до 22:00.

В Укрэнерго отметили, что в течение суток может измениться время применения и объем ограничений.

Также в компании призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отметили в сообщении.

Что такое очередь отключений света? Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

По данным Воздушных сил, 28 ноября россияне запустили по Украине более 90 ракет и около 100 дронов-"шахедов". Большинство удалось сбить, но также зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора.

5 декабря в Укрэнерго заявили: пока не собираются строить подземные подстанции, потому что считают такое решение проблематичным.