У середу, 11 грудня, обмеження електрики діятимуть 15 годин – графік Укренерго

Заплановано до двох черг відключень для побутових споживачів

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У середу 11 грудня, обмеження споживання електроенергії діятиме впродовж 15 годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсовано такий графік для побутових споживачів:

→ 07:00 – 08:00 діятиме одна черга відключень;

→ з 08:00 до 20:00 – дві черги;

→ 20:00 – 22:00 буде одна черга.

Для промисловості та бізнесу запланована дія графіків обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

В Укренерго зауважили, що впродовж доби можуть змінитися час застосування та обсяг обмежень.

Також у компанії закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – зауважили у повідомленні.

Що таке черга відключень світла? Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг. Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів. Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

За даними Повітряних сил, 28 листопада росіяни запустили по Україні понад 90 ракет і близько 100 дронів-"шахедів". Більшість вдалося збити, але також зафіксовано 12 влучань, в основному по об’єктах паливно-енергетичного сектору.

5 грудня в Укренерго заявили: поки що не збираються будувати підземні підстанції, бо вважають таке рішення проблематичним.