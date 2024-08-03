В Украине почти неделю не выключают свет по графикам: в воскресенье тоже не прогнозируется

Но ситуация может измениться из-за российских обстрелов или погодных условий, заявил глава правления Укрэнерго

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В воскресенье, 4 августа, не прогнозируются графики отключение света в Украине, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсируется, что в воскресенье не будут применяться отключения электроэнергии.

Если ситуация изменится, то об этом Укрэнерго обещает сообщить дополнительно.

Также компания в очередной раз попросила потребителей пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Ранее глава правления НЭК Владимир Кудрицкий объяснил, что именно в эти часы лучшее время для работы солнечных станций.

Вечером в пятницу чиновник сообщил, что, несмотря на улучшение ситуации в энергосистеме, не следует расслабляться – российские атаки или аномальные погодные явления могут существенно изменить ситуацию.

"Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго", – написал Кудрицкий.

Начиная с 30 июля и уже в течение шести дней в Украине отменены выключения электричества. В Укрэнерго объясняли, что это связано со спаданием жары на 10 градусов вниз, а также выводом из планового ремонта дополнительных генерирующих мощностей.

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