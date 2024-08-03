В Україні майже тиждень не вимикають світло за графіками – на неділю теж не прогнозується
У неділю, 4 серпня, не прогнозуються графіки відключення світла в Україні, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
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Анонсується, що у неділю не будуть застосовуватися відключення електроенергії.
Якщо ситуація зміниться, то про це Укренерго обіцяє повідомити додатково.
Також компанія вчергове попросила споживачів користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Раніше голова правління НЕК Володимир Кудрицький пояснив, що саме у ці години найкращий час для роботи сонячних станцій.
Ввечері у п'ятницю чиновник повідомив, що попри покращення ситуації в енергосистемі не слід розслаблятися – російські атаки або аномальні погодні явища можуть суттєво змінити ситуацію.
"Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго", – написав Кудрицький.
- Починаючи з 30 липня, і вже впродовж шести днів, в Україні скасовано вимкнення електрики. В Укренерго пояснювали, що це пов'язано зі спаданням спеки на 10 градусів униз, а також виведенням з планового ремонту додаткових генерувальних потужностей.
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