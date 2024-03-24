В Украине снова раздалась воздушная тревога. ВСУ предупредили об угрозе баллистики

Россия утром в воскресенье подняла в воздух сразу четыре носителя "кинжалов" для удара по Украине

Истребитель МиГ-31К и ракета Кинжал (Фото: EPA)

В Украине около 9:30 во второй раз с начала дня прозвучала воздушная тревога, охватившая всю территорию государства. Воздушные силы сообщили о взлете четырех самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "кинджал".

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Они предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Издание Суспильне Ивано-Франковск сообщило, что были слышны взрывы в Ивано-Франковской области. В комментариях к сообщению главы Львовской ОГА Максима Козицкого местные жители тоже пишут о звуке взрыва.

Официальной информации на этот счет пока не было.