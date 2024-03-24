В Украине снова раздалась воздушная тревога. ВСУ предупредили об угрозе баллистики
В Украине около 9:30 во второй раз с начала дня прозвучала воздушная тревога, охватившая всю территорию государства. Воздушные силы сообщили о взлете четырех самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробалистических ракет "кинджал".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Они предупредили, что существует угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Издание Суспильне Ивано-Франковск сообщило, что были слышны взрывы в Ивано-Франковской области. В комментариях к сообщению главы Львовской ОГА Максима Козицкого местные жители тоже пишут о звуке взрыва.
Официальной информации на этот счет пока не было.
- В ночь на 24 марта Россия выпустила по Украине 29 ракет и 28 "шахедов". Большинство из них удалось сбить, но были повреждения инфраструктуры во Львовской, Днепропетровской, Одесской областях.