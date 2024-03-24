В Україні знову пролунала повітряна тривога: РФ вдарила "кинджалами" по Львівській області

Росія вранці в неділю підняла в повітря одразу чотири носії "Кинджалів" для удару по Україні

Винищувач МіГ-31К та ракета "Кинджал" (Фото: EPA)

В Україні близько 9:30 вдруге з початку дня пролунала повітряна тривога, яка охопила всю територію держави. Повітряні сили повідомили про зліт чотирьох літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

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Вони попередили, що існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Видання Суспільне Івано-Франківськ повідомило, що було чути вибухи в Івано-Франківській області. У коментарях до допису голови Львівської ОДА Максима Козицького місцеві мешканці також пишуть про звук вибуху.

Пізніше Львівська ОВА підтвердила, що на території області сталися вибухи.

"Під час повітряної тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області "кинджалами". Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце", – йдеться в повідомленні.