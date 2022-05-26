В Укрзалізниці предложили российским матерям бесплатно приехать за телами оккупантов

Укрзалізниця предлагает матерям погибших российских солдат бесплатные билеты, чтобы забрать тела своих сыновей, погибших при нападении на Украину. Об этом рассказал в интервью российскому изданию Медуза глава правления компании Александр Камышин.

Он отметил, что в разных областях Украины УЗ держит около 270 тел мертвых оккупантов в вагонах-рефрижераторах. При этом на поддержание необходимой температуры в них за день может уходить около 100 литров дизельного топлива.

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"Если россиянам тела их солдат не нужны, мы ведь не можем их просто взять и выбросить?", — спросил Камышин.

Глава УЗ отметил, что Украина ждет обращения от российских властей или матерей погибших, чтобы передать им тела. Однако таких запросов не поступало. Это, по его словам, может быть связано с тем, что многие матери даже не догадываются о том, где находятся их сыновья.

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"Мы готовы дать бесплатные билеты российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо", — сказал Камышин.

За три месяца полномасштабной войны, по данным украинского Генштаба, армия РФ потеряла 29 600 человек. Россия не обновляла число погибших с 25 марта – тогда речь шла о 1351 погибшем.

Украина готова вернуть России тела погибших оккупантов, найденные на полях боев, заявил ранее начальник гражданско-военного сотрудничества (CIMIC).

Наталия Софиенко

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