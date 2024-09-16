В ВСУ допустили "Сенаторов" из Канады – характеристики бронемашины MRAP

Roshel Senator MRAP (Фото: компания-производитель)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках канадские бронеавтомобили с защитой от мин и засад Roshel Senator MRAP. Об этом сообщило само оборонное ведомство.

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Эта бронемашина создана по принципу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – защита против мин и засад) – то есть имеет V-образную форму днища, рассеивающую энергию взрыва, и специальные амортизирующие кресла.

Такая техника состоит из монолитной бронекапсулы, а также внешних агрегатов поглощающих взрывы: колеса, шасси, двигатель. Эти элементы впитывают всю кинетическую энергию от взрыва мины, а при этом капсула остается цельной.

Допущенные к ВСУ канадские бронеавтомобили Roshel Senator MRAP сконструированы на шасси тяжелого пикапа из США Ford F-550. Изначально эта модель предназначалась для нужд полицейских, но для украинских военных ее усовершенствовали – и Roshel Senator MRAP получил броню, способную защитить экипаж и десант от пуль из стрелкового оружия и обломков.

А V-образная форма днища этой модели способна рассеять энергию подрыва мины или другого взрывного устройства, эквивалентного 6 килограммам тротила.

К тому же Roshel Senator MRAP получил усиленную ходовую часть, полный привод, а также 6,7-литровый "всеядный" дизельный двигатель, оснащенный турбонаддувом, более чем на 300 лошадиных сил.

Минобороны отмечает, что в комплектации для фронта такая бронемашина обязательно имеет лебедку и "ночной" свет.

Ранее Украина уже получала Roshel Senator, но не в варианте MRAP.

Всего с начала российского полномасштабного вторжения МО кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин MRAP.

О разработке техники по этому принципу подробнее читайте здесь.

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