До ЗСУ допустили "Сенаторів" з Канади – характеристики бронемашини MRAP

Roshel Senator MRAP (Фото: компанія-виробник)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах канадські бронеавтомобілі із захистом від мін і засідок Roshel Senator MRAP. Про це повідомило саме оборонне відомство.

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Ця бронемашина створена за принципом MRAP (англ. Mine Resistant Ambush Protected – захист проти мін і засідок) – тобто має V-подібну форму днища, що розсіює енергію вибуху, та спеціальні амортизатори крісла.

Така техніка складається з монолітної бронекапсули, а також зовнішніх агрегатів, що поглинають вибухи: колеса, шасі, двигун. Ці елементи вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, а разом з тим капсула лишається цілісною.

Допущені до ЗСУ канадські бронеавтомобілі Roshel Senator MRAP сконструйовані на шасі важкого пікапа зі США Ford F-550. Початково ця модель призначалася для потреб поліціянтів, але для українських військових її вдосконалили – і Roshel Senator MRAP отримав броню, здатну захистити екіпаж і десант від куль зі стрілецької зброї й уламків.

А V-подібна форма днища цієї моделі здатна розсіяти енергію підриву міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кілограмам тротилу.

До того ж Roshel Senator MRAP отримав посилену ходову частину, повний привід, а також 6,7-літровий "всеїдний" дизельний двигун, оснащений турбонаддуванням, на понад 300 кінських сил.

Міноборони зауважує, що у комплектації для фронту така бронемашина обов'язково має лебідку й "нічне" світло.

Раніше Україна вже отримувала Roshel Senator, але не у варіанті MRAP.

Загалом з початку російського повномасштабного вторгнення, МО кодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин MRAP.

Про розробку техніки за цим принципом детальніше читайте тут.

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