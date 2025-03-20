В Запорожье и области теперь отдельные воздушные тревоги

Запорожье (Фото: @Куртев)

С 19 марта в Запорожской области вводится распределение воздушных тревог, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Если системы наблюдения и Силы обороны фиксируют враждебную угрозу прифронтовым населенным пунктам – в Запорожье сирена не будет раздаваться.

Если опасность распространяется на Запорожье, то сигнал тревоги активируется по всей области.

Решение о новом способе оповещения было принято Советом обороны Запорожской области 12 марта, в частности для улучшения "психологического состояния жителей Запорожья".

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Как сообщил Федоров, за три года полномасштабного вторжения в Запорожской области прозвучало более 5500 воздушных тревог, что в итоге равняется 7,5 месяца жизни "под непрерывным звуком сирен". При этом большинство сигналов тревоги касалось только прифронтовых громад.

По его словам, распределение воздушных тревог будет способствовать безопасности жителей Запорожья и экономической устойчивости региона.

"Безопасность жителей: когда будет звучать тревога, люди будут знать – опасность реальна и нужно немедленно идти в укрытие. Экономическая устойчивость региона: бизнес и социально важные заведения будут работать без лишних перерывов", – написал он.