У Запоріжжі та області тепер окремі повітряні тривоги

Запоріжжя (Фото: @Куртєв)

З 19 березня у Запорізькій області вводиться розподіл повітряних тривог, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Якщо системи спостереження та Сили оборони фіксують ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів – у Запоріжжі сирена не лунатиме.

Якщо небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується у всій області.

Рішення про новий спосіб оповіщення було ухвалено Радою оборони Запорізької області 12 березня, зокрема для покращення "психологічного стану мешканців Запоріжжя".

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Як повідомив Федоров, за три роки повномасштабного вторгнення у Запорізькій області пролунало понад 5500 повітряних тривог, що у підсумку дорівнює 7,5 місяця життя "під безперервним звуком сирен". Водночас більшість сигналів тривоги стосувалася лише прифронтових громад.

За його словами, розподіл повітряних тривог сприятиме також безпеці мешканців Запоріжжя та економічній стійкості регіону.

"Безпека мешканців: коли лунатиме тривога, люди знатимуть – небезпека реальна і треба негайно йти в укриття. Економічна стійкість регіону: бізнес і соціально важливі заклади працюватимуть без зайвих перерв", – написав він.