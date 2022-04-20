Вероятность низкая, но тревога высокая. Что в США думают о ядерной угрозе для Украины

Соединенные Штаты Америки пока не видят признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия против Украины, но обеспокоены такой возможностью больше, чем когда-либо со времен холодной войны. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, знакомые с последними данными разведки.

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В США считают маловероятным, что Владимир Путин прибегнет к ядерному оружию, а один из источников оценивает такую возможность на уровне 1%.

Несмотря на это, министру обороны США Ллойду Остину регулярно – два-три раза в неделю – докладывают о развитии ситуации, а в секретные планы вносятся изменения.

Американские военные считают, что держат ситуацию под контролем. Спутники и самолеты США постоянно занимаются разведкой, поэтому в США уверены, что смогут "увидеть", если Россия начнет перемещать ядерное оружие.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает "достаточно маловероятным" применение Россией ядерного оружия против Украины, но Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть готов к такому развитию событий.

Андрей Водяный

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