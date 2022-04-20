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Вероятность низкая, но тревога высокая. Что в США думают о ядерной угрозе для Украины

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 16:18
Вероятность низкая, но тревога высокая. Что в США думают о ядерной угрозе для Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки пока не видят признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия против Украины, но обеспокоены такой возможностью больше, чем когда-либо со времен холодной войны. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, знакомые с последними данными разведки.

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В США считают маловероятным, что Владимир Путин прибегнет к ядерному оружию, а один из источников оценивает такую возможность на уровне 1%.

Несмотря на это, министру обороны США Ллойду Остину регулярно – два-три раза в неделю – докладывают о развитии ситуации, а в секретные планы вносятся изменения.

Американские военные считают, что держат ситуацию под контролем. Спутники и самолеты США постоянно занимаются разведкой, поэтому в США уверены, что смогут "увидеть", если Россия начнет перемещать ядерное оружие.

Андрей Водяный
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пентагон США ядерное оружие
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