Вероятность низкая, но тревога высокая. Что в США думают о ядерной угрозе для Украины
Соединенные Штаты Америки пока не видят признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия против Украины, но обеспокоены такой возможностью больше, чем когда-либо со времен холодной войны. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, знакомые с последними данными разведки.
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В США считают маловероятным, что Владимир Путин прибегнет к ядерному оружию, а один из источников оценивает такую возможность на уровне 1%.
Несмотря на это, министру обороны США Ллойду Остину регулярно – два-три раза в неделю – докладывают о развитии ситуации, а в секретные планы вносятся изменения.
Американские военные считают, что держат ситуацию под контролем. Спутники и самолеты США постоянно занимаются разведкой, поэтому в США уверены, что смогут "увидеть", если Россия начнет перемещать ядерное оружие.
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает "достаточно маловероятным" применение Россией ядерного оружия против Украины, но Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть готов к такому развитию событий.
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