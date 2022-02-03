Во Львове появится новый детский центр формата edutainment

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Раньше здесь проводились разнообразные выставки и ярмарки, а теперь это настоящий детский мир, где детей учат танцевать, играть в большой теннис и футбол, где они могут выбрать полезный досуг по душе

В феврале во Львове по ул. Мельника, 18, открывается новый спортивно-развлекательный центр. LEOLAND – это уникальный проект, в котором созданы условия для творческого и спортивного развития детей с помощью традиционных и инновационных программ. Хорошо знакомая львовянам арка бывшего дворца "Украина" будет встречать гостей, но после реконструкции сооружение расширили и переоборудовали. Сегодня центр LEOLAND взял на себя социальную миссию по поддержке талантливых спортсменов. Здесь созданы комфортные условия для занятий большим теннисом в течение всего года. Кроме этого львовян и гостей города ожидает современный формат — edutainment. Это гибрид двух английских слов: education (обучение) и entertainment (развлечение). То есть концепция центра – обучение через развлечения. Авторы проекта стремились создать во Львове место семейного тяготения, которое максимально отвечало бы актуальным запросам горожан и духу времени.

Масштабы центра впечатляют: его общая площадь – 33 тысячи квадратных метров. Желающих работать здесь ожидают более 200 рабочих мест.

КИГУРУМИ ПАРК

В этом парке дети в возрасте от 3 до 9 лет перевоплощаются в персонажей любимых сказок и мультфильмов. Переодевшись в удобную пижаму – кигуруми, которую можно принести с собой или взять на месте, чада принимают участие в веселой забаве. Они часами бродят по мягкому лабиринту и прыгают на батуте, а также пробуют собственные силы в ниндзя-парке или на скалодроме.

Неуемная энергия ребенка направлена ​​в этом парке в нужное русло. К тому же, вообразив себя сказочным персонажем, ребенок получает возможность развить в себе актерские способности.

ПАРК ПРОФЕССИЙ "КИДЛАНДИЯ"

"Кидландия" – первый во Львове и самый большой в Украине интерактивный парк профессий. Дети от 6 до 14 лет попадут в городок, где есть более 30 игровых станций. Полицейское отделение, больница, аптека, супермаркет, салон красоты и многое другое. Ребенок получит не только яркие эмоции, но и полезный опыт, работая пожарным, продавцом, врачом или сотрудником аэропорта. Пространство "Кидландии" оборудовано таким образом, чтобы посетители чувствовали себя максимально комфортно и безопасно. Парк профессий помогает детям раскрыть свои способности, обогатиться новым знанием и подружиться со сверстниками.

ТЕННИСНАЯ ШКОЛА

Корты Теннисной школы в LEOLAND спроектированы в соответствии с требованиями Международной федерации тенниса и Федерации тенниса Украины. Покрытие "хард" сертифицировано по всем международным стандартам. Эти теннисные корты – место для тренировок и будущих призеров международных чемпионатов, и титулованных спортсменов. У начинающих есть выбор: посещать игровые тренировки или заниматься индивидуально с квалифицированным тренером по специально разработанной программе. Кроме того, в LEOLAND будут проходить любительские турниры, где каждый желающий сможет проверить собственные силы. Теннисная школа – именно то место, где дети укрепляют здоровье и находят мотивирующую дружескую компанию.

ШКОЛА БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ

Школа бальных танцев в LEOLAND – это проект, созданный совместно с Всеукраинской федерацией танцевального спорта под эгидой ее президента Андрея Поливки.

В Школе бальных танцев профессиональных спортсменов готовят к национальным и международным соревнованиям по трем программам: европейской — медленный вальс, танго, фокстрот, квикстеп, венский вальс; латиноамериканской – ча-ча-ча, самба, румба, джайв, пасодобль и современной – хип-хоп, диско, брейкинг, контемп, jazz-funk, house dance.

При этом хореографы Школы бальных танцев LEOLAND работают не только с профессиональными спортсменами, но и с детьми то всех возрастов и уровней подготовки. Занятия проводятся в современных комфортабельных залах.

ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ФУТБИК"

Украина перенимает спортивно-воспитательный опыт Королевства Нидерланды. Речь идет о голландском центре раннего развития "Футбик", который будет работать в LEOLAND. Это первый в Восточной Европе футбольный клуб для детей, ставящий целью с помощью уникального метода сформировать крепкую основу для здоровья и роста воспитанников. Метод состоит из образовательной части, мини-занятий по английскому языку, футбольной тренировки и домашней задачи. Будущих чемпионов будут готовить с детства. Аудитория "Футбика" – дети от 2 до 5 лет. Группы формируют как настоящие футбольные команды: набирают 15 игроков с двумя тренерами.

Просторные и светлые футбольные залы безопасны, а помещение оборудовано всем необходимым. Родители смогут наблюдать за тренировками маленьких футболистов в комнате ожидания, где установлены специальные мониторы. Вот так юные спортсмены с самого раннего детства будут овладевать секретами одной из самых знаменитых и авторитетных европейских футбольных школ.

Итак, в спортивно-развлекательном центре LEOLAND дети будут тренироваться, играть и учиться под наблюдением квалифицированных специалистов и настоящих профессионалов, которые к тому же умеют найти общий язык с этой веселой, живой, неуемной и очень интересной аудиторией.

У авторов LEOLAND есть амбициозный замысел: подарить городу то, чего еще никогда не было у львовян. Поэтому следите за новостями центра в соцсетях:

https://www.instagram.com/leoland.ua/

https://www.facebook.com/Leoland.ua

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