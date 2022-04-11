Враг не оставляет попыток продвинуться на Николаевском направлении, но безуспешно – сводка

На юге Украины сохраняется высокая вероятность ракетных атак, сообщает Оперативное командование "Юг".

"Обстановка в Черном море остается без изменений, сохраняя высокую вероятность ракетных атак.

Тем не менее сохраняем спокойствие, но адекватно и быстро реагируем на сигналы тревоги", – говорится в сообщении.

Также отмечают, что противник продолжает информационные атаки на гражданское население. В Херсонской области агитируют за создание так называемой ХНР.

"Но местные жители достойно противодействуют оккупантам сознательным гражданским сопротивлением", – добавляют в сообщении.

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Катерина Амеліна

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