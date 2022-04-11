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Враг не оставляет попыток продвинуться на Николаевском направлении, но безуспешно – сводка

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 14:37
Враг не оставляет попыток продвинуться на Николаевском направлении, но безуспешно – сводка - Фото
Источник: Оперативное командование %22Юг%22

На юге Украины сохраняется высокая вероятность ракетных атак, сообщает Оперативное командование "Юг".

"Обстановка в Черном море остается без изменений, сохраняя высокую вероятность ракетных атак.
Тем не менее сохраняем спокойствие, но адекватно и быстро реагируем на сигналы тревоги", – говорится в сообщении.

Также отмечают, что противник продолжает информационные атаки на гражданское население. В Херсонской области агитируют за создание так называемой ХНР.

"Но местные жители достойно противодействуют оккупантам сознательным гражданским сопротивлением", – добавляют в сообщении.

По теме: В Херсоне по указанию оккупантов сорвали портреты Героев Небесной Сотни

Катерина Амеліна
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черное море война с россией вторжение в украину николаевское направление
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