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Россия обстреляла приграничные села в Черниговской области

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 21:50
Россия обстреляла приграничные села в Черниговской области - Фото
Фото: ОК Север/Facebook

Сегодня около 19:00 был произведен обстрел в сторону населенного пункта Сеньковка Черниговской области из миномета (12 прилетов) и АСГ (10 прилетов). Об этом сообщает штаб оперативного командования Север.  

Пострадавших от обстрелов нет. 

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Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение дня со стороны РФ по приграничным населенным пунктам Черниговской области было совершено еще два обстрела из миномета и гранатомета. 

Штаб ОК Север призывает всех местных жителей не перемещаться в пограничной зоне, лесах и лесополосах региона и не подвергаться опасности.  

"Не забывайте: война не завершена", – подчеркивает командование.  

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Роман Брыль
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