ВСУ опровергли заявление Безуглой, якобы Сырский получил 19 млн грн: выплатили 426 военным

Денежные средства были выделены на премиальные фонды, а не конкретным военачальникам

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Данные о якобы многомиллионных премиях для руководителей украинской армии не соответствуют действительности – суммы касаются премиальных фондов, из которых выплачиваются средства бойцам в качестве поощрения. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

Накануне нардеп Марьяна Безуглая опубликовала сообщение в Facebook и заявила о якобы многомиллионных премиях для генералитета. Избранница добавила скриншот, в котором было указано, что командующие могут награждать военнослужащих денежной премией в пределах определенных сумм. Однако и Безуглая, и часть медиа распространили эти данные как "премии генералитета".

В СтратКоме отметили: согласно закону о Дисциплинарном уставе ВСУ, предусмотрен перечень поощрений, применяемых к военным.

В частности, речь идет о денежных премиях – в дополнение к ценным подаркам, нагрудным знакам и отличиям, грамотам, благодарностям и т.д.

Чтобы военные могли награждать такими премиями и ценными подарками, министр обороны ежегодно выдает отдельное поручение в пределах сумм, предусмотренных бюджетом.

Соответственно, командующие и руководители ВСУ, их видов и отдельных родов войск получают годовой премирующий фонд, благодаря которому они могут поощрять личный состав премиями – для дополнительной мотивации лучших защитников.

Такой поощрительный фонд главкома ВСУ Александра Сырского в 2024 году составил 19 млн грн – из них поощрительные премии выплатили 426 бойцам всех категорий (солдатам, сержантам и офицерам), отметили в СтратКоме.

На поощрительный фонд начальника Генштаба Анатолия Баргилевича было выделено 1,8 млн грн, но в общей сложности была использована "значительно меньшая сумма" для премирования 22 военнослужащих, отметили в сообщении.

В рамках этих фондов премировали личный состав и другие руководители составляющих Сил обороны.

"Без материальных поощрений военнослужащего – как простого солдата, так и офицера – не может функционировать какая-либо боеспособная армия. А тем более – армия страны, отражающая полномасштабное вторжение", – отметили в Страткоме.

Накануне с опровержением слов Безуглой выступил глава Военно-морских сил ВСУ вице-адмирал Неежпапа.

Он отметил, что в 2024 году фонд в размере 1,2 млн грн разрешил премировать 223 военнослужащих ВМС всех категорий – матросов, сержантов, старшин и офицеров.